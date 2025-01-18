Суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна

Суд наложил арест на недвижимость рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом). В рамках уголовного дела под юридический запрет попали земельный участок, дом и несколько нежилых объектов, сообщает прокуратура Москвы.

На аресте недвижимости иноагента Моргенштерна настаивала Савеловская межрайонная прокуратура. В субботу стало известно, что суд учел позицию надзорного органа.

«По решению суда Моргенштерну запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и 3 нежилыми помещениями», — отмечает прокуратура.

Telegram-каналы пишут, что речь идет о земельном участке, частном доме и нежилом помещении в подмосковной деревне Леоново. Еще три нежилых помещения находятся в здании на Бакунинской улице в Москве.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) было возбуждено в отношении иноагента Алишера Моргенштерна после проверки, проведенной прокуратурой Москвы.