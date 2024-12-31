Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно оформили развод

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли после восьми лет судебных разбирательств смогли заключить договор об условиях развода. Об этом пишет журнал The People.

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«Она и дети оставили все имущество, которое они делили с Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на обретении мира и спокойствия для своей семьи», — цитирует издание адвоката Джоли.

По словам юриста, «Анджелина измотана, но рада, что эта часть позади». При этом представитель Питта отказался комментировать сообщения о разводе.

Ранее дочь Джоли и Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца.