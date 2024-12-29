Харламов сравнил Бурунова с Аленом Делоном

Гарик Харламов был приятно удивлен, увидев похудевшего на 15 килограммов Сергея Бурунова.

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«Выглядишь великолепно. Ален Делон!» — заявил бывший супруг Кристины Асмус в шоу «Кстати» в VK Видео.

47-летнего Бурунова действительно не узнать. Еще совсем недавно он было довольно упитанным, теперь же основательно постройнел и помолодел, пишет «Комсомольская Правда».

Расстаться с лишним весом Сергею помогла диета. Он отказался от мучного, молочного, сладкого, жирного и соленого, перестал употреблять алкоголь.

«Отчаянно захотел похудеть. Ем по чуть-чуть, два раза в день — утром и вечером… Просто подальше от стола и холодильника. Первые два месяца было тяжеловато, потом все отлично пошло. Привыкаешь. Все в организме перестраивается. Главное — сильно захотеть измениться», — рассказал Бурунов.

Ранее актер Сергей Бурунов назвал сериалы «Слово пацана» и «Полицейский с Рублевки», а также пародийную телепередачу «Большая разница» лучшими проектами, в которых он принимал участие.