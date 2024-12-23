Буланова объяснила, что разрушило ее брак

Татьяна Буланова опытна в поиске личного счастья. Женщина и до встречи со своим главным мужчиной Рудневым предпринимала попытки построить счастливую семейную жизнь с другими мужчинами, но каждый раз понимала, что это не ее судьба. С первым супругом Тагриным все как-то не ладилось. В один из дней исполнительница повстречала Владислава Радимова, что сразу натолкнуло ее на мысли о разводе. Либо туда, либо обратно. Вести двойную игру звезда не хотела.

“Я ушла от первого мужа, потому что влюбилась во второго. Это не в моих понятиях, что у меня тут муж, а там любовник — мне кажется, это настолько пошло. Я сразу Коле всё рассказала. Ему было тяжело, мне было трудно от того, что я ему больно делаю”, — призналась знаменитость.

Футболист казался ей прекрасным вариантом, который может подарить тепло и окутать любовью, но, как показало время, в реальности жизнь сложилась иначе. Вокалистка, не желая окунаться в прошлое с головой и очернять репутацию бывшего, высказалась весьма аккуратно, отметив, что второй муж у нее был очень специфический. Долгое время она заставляла себя сохранять брак, потому что понимала, что ответственна не только за себя, но и за ребенка, которому бы тяжело дались перемены и развод родителей.

“Я осознавала, что люди не меняются, ничего не изменится, будет только хуже”, — цитирует артистку ресурс “thevoicemag”.

Ну а чем же ее покорил молодой Руднев после 2 не самых лучших браков? Наверное, это просто была судьба! С бизнесменом Буланова столкнулась на событии после концерта “Удачные песни” в Санкт-Петербурге, куда ее пригласила Анна Семенович. Она и познакомила подругу с потенциальным женихом, который же сразу заинтересовался исполнительницей песни “Мой ненаглядный”. Татьяна, вспоминая в старом интервью, признается, что молодой человек после вечера любезно предложил добросить ее до дома, а также взял номер для дальнейшего общения. В первое время она даже боролась со своими чувствами, смущаясь из-за разницы с мужчиной в 19 лет, а после позволила себе стать счастливой и забыть о навязанных отовсюду ограничениях. Знаменитость явно не жалеет о своем выборе ведь теперь она ощущает свободу будучи в браке.