Собчак обвинила Алсу во лжи

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что певица Алсу «завралась». Таким образом она отреагировала на пост артистки, в котором та с иронией высказалась о своем бывшем супруге Яне Абрамове и его адвокате Александре Добровинском. Алсу назвала цирком их поведение и обвинила в распространении фейков.

Тем временем у Алсу снова все врут. Все это, конечно, выглядит так, что похоже очень сильно завралась сама Алсу, — заявила Собчак.

При этом журналистка не уточнила, о чем именно солгала Алсу. Позднее Собчак и вовсе изменила содержание поста. Пользователи в комментариях предположили, что выпад ведущей в адрес певицы связан с отказом последней в интервью.

Ранее Алсу опровергла слухи о любовном романе бывшего мужа с ее подругой Яной Юхановой. Она назвала их «ложными и заказными». В подтверждение этого артистка привела слова самой Юхановой, заявившей, что фотографии были сделаны много лет назад во время совместного отдыха семьями.

До этого Добровинский раскрыл имя нового возлюбленного Алсу. По его словам, артистка живет с мужчиной в одном доме. При этом имя, которое озвучил адвокат Абрамова, было запикано. Услышав его, интервьюер была сильно удивлена.