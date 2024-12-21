Крутой высказался об уровне современных исполнителей

Игорь Крутой написал множество произведений для звезд эстрады и оперной сцены. Композитор сотрудничал с исполнителями мирового класса. В частности, он активно работал и дружил с Дмитрием Хворостовским.

«Его востребованность была колоссальной. И на сегодняшний день я не вижу того, кто бы мог занять его место. Даже среди баритонов мировой оперной сцены не вижу этого человека. Все эти пузатые баритоны, басы не годятся для сравнения, хотя поющие», — констатирует Крутой.

Также успешной была совместная работа с другими мировыми знаменитостями. А сейчас маэстро огорчается – по его мнению, уровень музыкантов снизился, пишет СтарХит.

«Смотрите, какая ситуация. За последние лет 10 лет или больше, я уже не помню, мы написали двойной альбом для Димы (Хворостовский), альбом Лары Фабиан, альбом с Суми Джо, с Аидой работал, с Димашем. Уровень исполнителей был настолько высок, что сейчас я на полном ходу остановился. Для кого писать? Да, меня, конечно, по старой попсовой привычке тянет открыть звезду, написать хиты. Но это общая какая-то история. Пока все равно я работаю, потому что не работать нельзя», — отмечает Игорь Яковлевич.

Недавно народный артист Российской Федерации Игорь Крутой получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.