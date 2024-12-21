Лика Стар рассказала о семейных проблемах

Лика познакомилась с итальянцем Анджело Сеччи в 2002 году. Затем звезда 90-х вышла за него замуж и переехала к супругу в Сардинию. У пары двое общих детей: 20-летняя дочь Аллегра и 13-летний сын Марк.

Прошлой весной Стар рассказала, что в ее семейной жизни не все гладко. Звезда подумывала о разводе, но так и не решилась на этот кардинальный шаг, сообщает издание vokrug.tv.

А недавно в эфире шоу «PROжизнь» она отметила, что расставаться они с мужем не намерены, хотя романтические чувства давно угасли.

«Почему я должна расстаться с ним? Мы муж и жена, у нас дети, у нас обязанности. Если я разведусь, я сообщу, все об этом знают. Я считаю, что самое главное оставаться друзьями, когда ты можешь поговорить, когда ты можешь поделиться, когда ты можешь обсудить. У нас есть дети, и мы думаем о них. Да, дети тоже поняли, что мама не с папой на данный момент, но у них хорошие отношения, они общаются, они обсуждают, они помогают друг другу. Все же замечательно»», - объяснила Лика.

Ранее Лика Стар рассказывала, что живет в съемной квартире в Москве. Артистка уехала из Италии, где прожила 20 лет, оставив там супруга с детьми. По словам знаменитости, она неоднократно хотела увезти детей в Россию.