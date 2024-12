Солист The Cure заявил, что принципиально не пользуется стримингами

Фронтмен британской рок- и нью-вейв-группы The Cure Роберт Смит признался, что из принципа не слушает музыку в потоковом режиме.

© go.zvuk.com

Вместо этого артист пользуется плеерами iPod.

«У меня есть много-много разных iPod с наклейками на них, чтобы я даже в темноте знал, какой из них что будет воспроизводить. На всех них есть песни, которые подходят моему настроению», — поделился Смит в подкасте Sidetracked.

Исполнитель не уточнил, почему не пользуется стриминговыми сервисами и «никогда не будет этого делать».

Кроме того, Роберт заметил, что незнаком с поп-феноменами этого года вроде альбома Charli XCX «BRAT» и The Rise and Fall of a Midwest Princess Чаппелл Рон. По словам музыканта, эти записи для него не предназначены. И хотя он уверен, что артистки делают нечто фантастическое, «было бы нечестно сказать, что он слушает их дома».

Ранее рокер намекнул, что The Cure могли бы выпустить рождественский сингл.