Burna Boy анонсировал лонгплей No Sign of Weakness

Нигерийский афробит-музыкант Burna Boy выпустит свой восьмой студийник No Sign of Weakness в 2025-м. Его предыдущий альбом I Told Them увидел свет в прошлом году.

В качестве анонса артист представил энергичную композицию о благах жизни Bundle By Bundle. До этого Burna Boy уже исполнял трек в клубах Нигерии.

В 2021-м пластинка звезды Twice as Tall получила «Грэмми» как «Лучший альбом этнической музыки».

Ранее Burna Boy принял участие в записи сингла британского поп-рок-коллектива Coldplay «We Pray» из полноформатника Moon Music (2024). В песне к артистам присоединились Little Simz, Elyanna и TINI.