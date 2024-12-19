Дочь певицы Славы рассказала о пластике груди

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась, что в будущем намерена прибегнуть к пластике. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

25-летняя Морозова, которая в 2023 году стала мамой, отметила, что бывают случаи, когда хирургическое вмешательство необходимо по состоянию здоровья или для эстетики. Впрочем, девушка отметила, что против переборов.

«Если это постоянный "улучшайзинг" — это враг хорошего. Я думаю, что после вторых родов может понадобиться подтяжка груди. Но это пока просто проекция, все будет зависеть от того, как моя грудь будет выглядеть к тому моменту», — отметила Саша.

Ранее стало известно, что Александра Морозова рассказала о роли в известном сериале, которую ей предложили. Ей пришлось отказаться от съемок, так как она должна была сыграть «грязную проститутку».