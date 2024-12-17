Прохор Шаляпин сменил профессию

Артист Прохор Шаляпин признался, что завершил карьеру певца.

Об этом он рассказал сайту «Страсти».

«Я стал блогером! Вы знаете, я им больше зарабатываю», — поделился исполнитель.

По словам 41-летнего Шаляпина, ему стало тяжело ездить на гастроли с возрастом. Он также решил отказаться от музыкальной деятельности, поскольку она не приносит столько дохода, сколько карьера инфлюэнсера.

Еще 5 декабря Прохор Шаляпин возмущался, что ему «пришлось выйти на работу». Он выкладывал ролик со своих гастролей в Калининграде и признавался, что «создавался не для этого».

Артист также жаловался, что из-за неожиданных гастролей полетит на Мальдивы только во второй половине января.

В конце октября продюсер Виктор Дробыш заявлял, что Прохор Шаляпин загубил свою карьеру музыканта из-за своей «бестолковости». Продюсер вспоминал, что именно он «откопал эту мумию» — Шаляпин был одним из финалистов проекта «Фабрика звезд — 6», где Дробыш выступал как музыкальный продюсер.

У певца, уверял продюсер, были задатки, чтобы стать известным артистом «а-ля Басковым», однако он пошел по-другому пути, скандальному.