SHAMAN стал человеком года

При этом Лепс не стал углубляться в причины своего выбора, отметив, что это отдельный вопрос.

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«Какой интересный вопрос… Человек года в этом году? Честно говоря, это Ярослав Дронов, Шаман», — сказал он.

Как сообщает zhizn.ru, 72-летний Олег Газманов посоветовал Шаману отказаться от псевдонима в пользу своего настоящего имени, считая, что песни молодого артиста стали практически гимном для россиян.

Церемония «Золотого граммофона» проходит на ВТБ Арене и ежегодно проводится с 1996 года, организованная радиостанцией «Русское радио», присуждая статуэтку в виде граммофона из серебра и золота.

Ранее SHAMAN ответил на резкие высказывания Аллы Пугачевой о России. Также SHAMAN остался без квартиры после развода с Еленой Мартыновой.