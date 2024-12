Обнаружен сценарий Пола Маккартни и писателя Айзека Азимова

Авторы биографии рок-музыканта Пола Маккартни The McCartney Legacy: Volume 2: 1974 — 80 во время исследований для своей книги в США обнаружили черновики сценария под названием Five And Five And One. Он был написан артистом в соавторстве с американским писателем-фантастом Айзеком Азимовым.

© go.zvuk.com

Сюжет неснятого музыкального фильма рассказывал об инопланетянах, высадившихся на Землю и принявших обличие участников группы Wings, в которой Маккартни играл c 1971-по 1981-й. В конце они должны были встретиться с настоящими исполнителями, передает The Guardian.

В1974 году Пол прилетел к Азимову в Нью-Йорк, чтобы поучаствовать в создании истории. Позже фантаст переделал сценарий, заменив инопланетян на «энергетических существ». Они общались посредством «мысленных волн», а их неумение понимать человеческие эмоции исправлялось посредством музыки. Как уточнил один из биографов экс-битла Аллан Козинн, звезде не понравились правки Айзека и в 1975-м проект был заброшен.

