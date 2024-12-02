Дуров может стать отцом еще 2000 детей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров благодаря донорству спермы может стать отцом еще 2 тысяч детей. Об этом рассказали в клинике корреспондентам шоу «Пусть говорят».

Летом миллиардер рассказал, что у него более 100 биологических детей в 12 странах. Он признался, что 15 лет назад сдал сперму в клинике по просьбе друга, поскольку тот не мог завести ребенка с женой. Руководитель медучреждения предложил Дурову сдать больше семени, чтобы помочь другим парам.

Журналисты нашли клинику и связались с менеджером, которая ведет анкеты пациенток и подбирает им доноров. По ее словам, в лаборатории хранятся 8 сосудов Дьюара с материалом Дурова, в каждом из которых находятся по 500 доз. Для успешного оплодотворения требуется две дозы.

«То есть от Павла Дурова может родиться еще две тысячи детей», — заключил ведущий шоу Дмитрий Борисов.

Ранее СМИ сообщали, что клиника продает материал Дурова дороже, чем других доноров — по 30 тысяч рублей за одну дозу. Полная стоимость услуги вместе с посадкой эмбрионов стоит от 225 до 300 тысяч рублей.