$103.79+1.21108.87+1.45
Войти в почту

«Королева рок-н-ролла»: 85 лет со дня рождения Тины Тернер

Slide 1 of 35
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления
1/29
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления 
© Gary Gershoff/imago images/MediaPunch/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления в Мюнхене в 1974 году
2/29
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления в Мюнхене в 1974 году 
© imago/WEREK/Global Look Press
Музыкальный дуэт «Айк и Тина Тернеры» и почетные гости во время открытия офиса BOLIC STUDIO, Калифорния, 1970 год
3/29
Музыкальный дуэт «Айк и Тина Тернеры» и почетные гости во время открытия офиса BOLIC STUDIO, Калифорния, 1970 год 
© Globe Photos/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер в роли кислотной королевы в фильме «Томми», 1975 год
4/29
Американская певица, актриса Тина Тернер в роли кислотной королевы в фильме «Томми», 1975 год 
© Columbia Pictures

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Американский дуэт «Айк и Тина Тернеры» во время выступления на немецком телевидении, 1970-е годы
5/29
Американский дуэт «Айк и Тина Тернеры» во время выступления на немецком телевидении, 1970-е годы 
© United Archives/Schweigmann/imago/Global Look Press
Американский дуэт «Айк и Тина Тернеры» в офисе BOLIC STUDIO, 1970-е годы
6/29
Американский дуэт «Айк и Тина Тернеры» в офисе BOLIC STUDIO, 1970-е годы 
© Globe Photos/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер и американский художник, продюсер Энди Уорхол в Нью-Йорке в 1980 году
7/29
Американская певица, актриса Тина Тернер и американский художник, продюсер Энди Уорхол в Нью-Йорке в 1980 году 
© Adam Scull/Landmark Media via ww/imago images/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер со своим сыном Ронни и собакой Оникс у бассейна дома в Вью-Парке, 1972 год
8/29
Американская певица, актриса Тина Тернер со своим сыном Ронни и собакой Оникс у бассейна дома в Вью-Парке, 1972 год 
© Bob Lucas/Globe Photos/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер в роли тети Энтити в фильме «Безумный Макс 3: Под куполом грома», 1985 год
9/29
Американская певица, актриса Тина Тернер в роли тети Энтити в фильме «Безумный Макс 3: Под куполом грома», 1985 год 
© Kennedy Miller Productions

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Американская певица, актриса Тина Тернер во время пресс-конференции в Цюрихе, 10 января 1986 года
10/29
Американская певица, актриса Тина Тернер во время пресс-конференции в Цюрихе, 10 января 1986 года 
© k09/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер и музыкант Лайонел Ричи во время церемонии вручения премии Грэмми. 26 февраля 1985 года
11/29
Американская певица, актриса Тина Тернер и музыкант Лайонел Ричи во время церемонии вручения премии Грэмми. 26 февраля 1985 года 
© Ralph Dominguez/MediaPunch/IMAGO/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления в Лос-Анджелесе 1 января 1989 года
12/29
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления в Лос-Анджелесе 1 января 1989 года 
© Joachim Otto/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер и немецкий актер Гетц Джордж, октябрь 1986 года
13/29
Американская певица, актриса Тина Тернер и немецкий актер Гетц Джордж, октябрь 1986 года 
© imago stock&people/imago/teutopress/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления в Deutschlandhalle в Германии, 1985 год
14/29
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления в Deutschlandhalle в Германии, 1985 год 
© imago stock&people/imago/BRIGANI-ART/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Американская певица Тина Тернер держит в руках золотую пластинку за свой альбом Private Dancer, Мюнхен, 1 марта 1985 года
15/29
Американская певица Тина Тернер держит в руках золотую пластинку за свой альбом Private Dancer, Мюнхен, 1 марта 1985 года 
© Ursula/picture alliance/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления в Германии в ноябре 1996 года
16/29
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления в Германии в ноябре 1996 года 
© imago stock&people via www.imago-images.de/teutopress/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер задувает свечи на праздничном торте после концерта в Дортмунде, посвященном ее 60-летию, 26 ноября 1996 года
17/29
Американская певица, актриса Тина Тернер задувает свечи на праздничном торте после концерта в Дортмунде, посвященном ее 60-летию, 26 ноября 1996 года 
© Peter Brenneken/picture-alliance/dpa/Global Look Press
Американская певица Тина Тернер выступает с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце г. Москвы, 06 ноября 1993 года
18/29
Американская певица Тина Тернер выступает с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце г. Москвы, 06 ноября 1993 года 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Американская певица Тина Тернер во время пресс-конференции в Москве, 05 ноября 1996 года
19/29
Американская певица Тина Тернер во время пресс-конференции в Москве, 05 ноября 1996 года 
© Роман Денисов/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Американская певица Тина Тернер во время выступления в Государственном Кремлевском дворце г. Москвы, 05 ноября 1996 года
20/29
Американская певица Тина Тернер во время выступления в Государственном Кремлевском дворце г. Москвы, 05 ноября 1996 года 
© Денисов Роман/ТАСС
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления в Deutschlandhalle в Германии, 1987 год
21/29
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления в Deutschlandhalle в Германии, 1987 год 
© imago stock&people/imago/BRIGANI-ART/Global Look Press
Президент США Джордж Буш — младший приветствует американскую певицу Тину Тернер во время приема в честь почетных гостей Центра Кеннеди в Восточном зале Белого дома, 4 декабря 2005 года
22/29
Президент США Джордж Буш — младший приветствует американскую певицу Тину Тернер во время приема в честь почетных гостей Центра Кеннеди в Восточном зале Белого дома, 4 декабря 2005 года 
© Eric Draper/picture alliance/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американская певица Тина Тернер, первая леди США Лора Буш, президент Джордж Буш — младший (слева-направо) в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, 4 декабря 2005 года
23/29
Американская певица Тина Тернер, первая леди США Лора Буш, президент Джордж Буш — младший (слева-направо) в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, 4 декабря 2005 года 
© Katie Falkenberg/picture alliance/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления в «Вальдбюне» в Германии, 1987 год
24/29
Американская певица, актриса Тина Тернер во время выступления в «Вальдбюне» в Германии, 1987 год 
© imago stock&people/imago/BRIGANI-ART/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Американская певица Тина Тернер во время выступления на телешоу «80-е» во Франкфурте
25/29
Американская певица Тина Тернер во время выступления на телешоу «80-е» во Франкфурте 
© imago stock&people via www.imago-images.de/Bernd M?ller/Global Look Press
Американская певица Тина Тернер со своим партнером Эрвином Бахом во время презентации своего нового альбома Children Beyond в Цюрихе, 29 сентября 2011 года
26/29
Американская певица Тина Тернер со своим партнером Эрвином Бахом во время презентации своего нового альбома Children Beyond в Цюрихе, 29 сентября 2011 года 
© imago stock&people via www.imago-images.de/Mandoga Media/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер вместе с мужем Эрвином Бахом приветствует своих фанатов в Милане, Италия, 2013-2016 годы
27/29
Американская певица, актриса Тина Тернер вместе с мужем Эрвином Бахом приветствует своих фанатов в Милане, Италия, 2013-2016 годы 
© Mimmo Carriero/Global Look Press
Американская певица, актриса Тина Тернер (слева) и актриса Кристина Лав в роли Тины Тернер во время немецкой премьеры мюзикла Tina: The Tina Turner Musical в Гамбурге, 03 марта 2019 года
28/29
Американская певица, актриса Тина Тернер (слева) и актриса Кристина Лав в роли Тины Тернер во время немецкой премьеры мюзикла Tina: The Tina Turner Musical в Гамбурге, 03 марта 2019 года 
© Georg Wendt/Global Look Press
Фанаты на следующий день после смерти певицы около стихийного мемориала в честь Тины Тернер возле театра Aldwych Theatre в Лондоне, где показывался мюзикл Tina: The Tina Turner Musical, 25 мая 2023 года
29/29
Фанаты на следующий день после смерти певицы около стихийного мемориала в честь Тины Тернер возле театра Aldwych Theatre в Лондоне, где показывался мюзикл Tina: The Tina Turner Musical, 25 мая 2023 года 
© Vuk Valcic/Global Look Press

Американская певица Тина Тернер умерла в мае прошлого года в возрасте 83 лет. За свою карьеру она получила восемь «Грэмми». Ее хиты The Best, Private Dancer, What's Love Got to Do With It и многие другие звучат в эфире тысяч радиостанций по всему миру.

Анна Мэй Буллок начала петь еще ребенком, в церковном хоре.

«Моя мать думала, что я стану медсестрой или учительницей, но в глубине души я знала, что это не мой путь. В детстве я любила петь и танцевать, и все говорили мне, что им нравится слушать, как я пою», — признавалась она в интервью.

Позже ее талант заметил музыкант и продюсер Айк Тернер, и вскоре Буллок стала выступать на бэк-вокале у его коллектива Kings of Rhythm. Через некоторое время она вышла за него замуж, взяла его фамилию и поменяла имя на Тина. Название группы изменили на Ike & Tina Turner Revue. Брак, казавшийся поклонникам идеальным, на самом деле был адом: Айк Тернер сидел на кокаине и часто бил певицу. В 1978 году она решилась уйти и начать все с нуля.

Ее первый успешный сольный альбом Private Dancer вышел в 1984 году. В мире было продано более 20 миллионов этих пластинок. Сингл What's Love Got to Do with It звучал на каждом углу.

Почти 40 лет Тернер прожила с Эрвином Бахом, который был на 16 лет моложе. Расписались они только в 2013 году. Спустя три недели после свадьбы певица перенесла инсульт. Через пару лет ей диагностировали рак кишечника.

Шоу-бизнес
Фото
Айк Тернер
Эрвин Бах
Анна Буллок
Тина Тернер