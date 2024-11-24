Pearl Jam впервые за десять лет исполнили кавер на песню Hunger Strike

Пионеры гранжа Pearl Jam вернули в свой сетлист трек Temple of the Dog «Hunger Strike» (1991). В последний раз группа исполняла кавер на эту композицию в 2014-м на благотворительном вечере Нила Янга. За вокал тогда отвечал фронтмен Temple of the Dog Крис Корнелл, скончавшийся в 2017 году.

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Во время выступления, прошедшего 23 ноября в Сиднее, вокалист Pearl Jam Эдди Веддер также спел песню Брюса Спрингстина No Surrender (1986), которую не исполнял с 2006-го, пишет NME.

Ранее Pearl Jam впервые сыграли вживую трек The Whale Song (1999) с сыном своего экс-барабанщика.