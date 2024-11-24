Состояние Дрожжиной ухудшилось

Наталия Дрожжина обратилась к врачам за экстренной медицинской помощью. У артистки серьезные проблемы с сердцем. Медики диагностировали ей стенокардию и посоветовали постоянно наблюдаться у кардиолога, а также строго соблюдать ранее назначенное лечение. Как рассказывает gazeta.ru, в ноябре 2023 года Дрожжина перенесла инфаркт головного мозга.

26 мая 2023 года Дрожжина получила четыре года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Ее супругу, юристу Михаилу Цивину, дали пять лет в колонии общего режима.

По версии следствия которое вел СК РФ, Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. Добившись доверительных отношений, обвиняемые по данным следствия, обманным путем подписали с потерпевшими доверенности на распоряжение всеми деньгами которые были на их банковских счетах.

На основании этих документов в 2019-2020 годах они сняли практически все сбережения потерпевших - в общей сумме более 20 миллионов рублей. Кроме того, для того, чтобы получить права на недвижимое имущество потерпевших, они подписали с ними договоры пожизненного содержания с иждивением, которые удостоверил их знакомый нотариус Дмитрий Бублий. Причем нотариус сделал это с нарушением установленной процедуры нотариального удостоверения сделок.