U2 выпустили переиздание альбома How To Dismantle An Atomic Bomb

Ирландская рок-группа U2 представила переиздание своего одиннадцатого студийника How To Dismantle An Atomic Bomb (2004) в честь его 20-летия. Кроме оригинальных композиций в лонгплей также вошли ранее не выпускавшиеся треки.

© Звук

Гитарист U2 Эдж рассказал о процессе работы над свежей версией пластинки. «Для этого юбилейного издания я заглянул в свой личный архив, чтобы посмотреть, нет ли там каких-нибудь неизданных шедевров, и сорвал джекпот. Мы выбрали 10 [треков — прим. ред.], которые нам действительно понравились. Хотя в то время мы отложили эти песни в сторону, оглядываясь назад, мы понимаем, что наши первоначальные догадки о том, что они могут претендовать на место в альбоме, были верны, мы что-то нащупали», — цитирует слова музыканта издание NME.

Выпущенный в 2004-м лонгплей How To Dismantle An Atomic Bomb получил все восемь премий «Грэмми», на которые он был номинирован. Также студийник был включен в список «100 лучших альбомов десятилетия», составленный журналом Rolling Stone.

Ранее этой осенью U2 выпустили концертный фильм с выступлением на арене Sphere.