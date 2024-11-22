София Ротару: ''Все россияне поступают подло''

Певица София Ротару терпеть не могла Россию и через силу приезжала в страну на заработки. Об этом сообщил продюсер Евгений Морозов.

Как пишет «КП», гастроли по России для София Ротару всегда были настоящим ужасом из-за того, что она не любила долгие туры. Певица чаще всего давала концерты в российских регионах. Именно они приносили ей основной доход.

"На выступлениях у нас всегда был какой-то ад. Она всегда говорила, что для нее приезжать в Россию стресс. Утверждала: «Меня не устраивают эти русские бесконечно тусующиеся рожи!»", - поделился Евгений Морозов.

В последний раз он разговаривал с певицей в 2015 году. Тогда мужчина предложил артистке корпоратив в Екатеринбурге.

"А она мне в ответ: «Все россияне поступают подло». Всех обозвала, включая меня", - заявил Морозов.

Морозов попытался возразить Ротару: "София Михайловна, ну что вы такое говорите о России? Дома вас не принимают, у вас сборов там нет".

На что она ответила: мол, денег у нее и так много, может позволить себе не гастролировать.