Раскрыт гонорар актера Александра Петрова

Представитель актера Александра Петрова назвал гонорары, за которые артист соглашается принимать участие в различных проектах. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам собеседника издания, за один съемочный день на кинопроекте Петров берет до одного миллиона рублей. Участие Петрова в спектакле обойдется дешевле — до 100 тысяч рублей. При этом самые высокие суммы актер запрашивает за участие в рекламе. Как рассказал представитель Петрова, артист чаще всего соглашается на глобальное сотрудничество, но за его участие в рекламной компании придется отдать 50 миллионов рублей.

Продюсер раскрыл гонорар Стаса Пьехи

Впрочем, представитель также объяснил, что согласие актера часто зависит от различных факторов — графика, активных проектов и политики по смене внешности Петрова.

Ранее СМИ сравнили гонорары советских и российских актеров.