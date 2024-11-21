Гордон обрушилась с критикой на певца Shaman

Ведущая и адвокат Екатерина Гордон раскритиковала певца Shaman (Ярослав Дронов) и призналась, что причастна к отмене одного из его концертов. Об этом она сказала в интервью журналистке Алене Жигаловой. Видео опубликовали во «ВКонтакте».

Гордон заявила, что у Дронова «дичайшая звездная болезнь», особенно после награждения его званием заслуженного артиста РФ. Она отметила, что Shaman единственный из звезд, кто решил прорекламировать свой концерт на юбилее композитора Игоря Крутого.

«Ему обломали концерт благодаря мне. Попутал, парень, попутал!» — сказала Гордон.

Адвокат отметила, что ей нравятся песни Дронова «Встанем и «Я русский», но прошлое творчество музыканта она считает «жутким». Гордон добавила, что сама тоже пишет патриотические песни — один трек она подарила музыканту Филиппу Киркорову.