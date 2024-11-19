Выступление Леонтьева в России объяснили

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов объяснил решение певца Валерия Леонтьева, который уехал из России и последнее время проживал в США, выступить на юбилее композитора и продюсера Игоря Крутого. Его цитирует Пятый канал.

По словам медиаменеджера, в России артист «максимально зарабатывает».

«У него здесь хорошие гонорары. За одно выступление он здесь получает порядка семи миллионов рублей. То есть его Россия кормит», — сказал Дворцов.

При этом, по данным источника, сам исполнитель заявлял, что решил вернуться на сцену только один раз ради дня рождения друга. Отмечается, что друзья артиста уверены в том, что у него нет проблем с финансами.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев исполнил несколько своих известных хитов в рамках юбилейного концерта Игоря Крутого в Москве. Затем он заявил присутствующим, что не собирается возобновлять концертную деятельность.