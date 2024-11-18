Продюсер раскрыл гонорар Стаса Пьехи

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар гонорары певца Стаса Пьехи. Его слова приводит сайт «Страсти».

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Как рассказал медиаменеджер, музыкант получает от 2,5 млн рублей за одно выступление.

«У Стаса один корпоратив стоит от 2,5 млн рулей — это гонорар именно по Москве. Заказывают часто, несмотря ни на что. Он востребован был и остается. Не думаю, что у него пик карьеры позади, как раз-таки у Пьехи новые хиты сейчас зарождаются. И я полагаю, что как раз-таки можно сказать, что и творческая перетрансформация у него происходит. Поэтому у него все хорошо в этом плане», — поделился продюсер.

Ранее мы писали, что Стас Пьеха бесплатно отдал билеты на свой концерт семьям участников СВО.

Также Сергей Дворцов раскрыл гонорар и райдер певицы Бьянки.