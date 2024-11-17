Бьянка озвучила планы на создание семьи

Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, поделилась своими планами на семейную жизнь. 39-летняя певица ранее была замужем за гитаристом Романом Безруковым. Они встречались полтора года до свадьбы, но в браке прожили всего четыре месяца, пишет издание Тhevoicemag.

«Вопрос денег стоял очень жестко. Он постоянно расстраивался, что никогда не сможет зарабатывать столько, сколько я. Для мужчины это большое унижение. Он стал закрываться, и я это почувствовала. И я поняла, что это все», — рассказала исполнительница.

Из неудачного опыта Бьянка сделала вывод, что супруга следует искать вне сферы шоу-бизнеса. К примеру, это мог бы быть медик, пластический хирург.

«Они хорошо зарабатывают. К тому же врач — такая хорошая профессия, врач дома всегда пригодится. Мне кажется, что мы должны быть из разных сфер. Тогда все получится нормально», — резюмировала звезда.

Популярной в России Бьянка стала благодаря сотрудничеству с рэпером Сергеем Пархоменко (Серегой). В 2005 году он пригласил ее поработать в Москву. Ради этого певица отказалась представлять Белоруссию на Евровидении. В том же году она выпустила композицию «Лебединая», ставшую саундтреком к фильму «Бой с тенью».

Бьянка называет свой стиль «русский народный R’n’B», ключевой спецификой которого является лиризм и использование русских народных инструментов (балалайка, гармонь и другие).