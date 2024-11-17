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Бьянка озвучила планы на создание семьи

Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, поделилась своими планами на семейную жизнь. 39-летняя певица ранее была замужем за гитаристом Романом Безруковым. Они встречались полтора года до свадьбы, но в браке прожили всего четыре месяца, пишет издание Тhevoicemag.

Бьянка озвучила планы на создание семьи
© РИА Новости
«Вопрос денег стоял очень жестко. Он постоянно расстраивался, что никогда не сможет зарабатывать столько, сколько я. Для мужчины это большое унижение. Он стал закрываться, и я это почувствовала. И я поняла, что это все», — рассказала исполнительница.

Из неудачного опыта Бьянка сделала вывод, что супруга следует искать вне сферы шоу-бизнеса. К примеру, это мог бы быть медик, пластический хирург.

«Они хорошо зарабатывают. К тому же врач — такая хорошая профессия, врач дома всегда пригодится. Мне кажется, что мы должны быть из разных сфер. Тогда все получится нормально», — резюмировала звезда.

Популярной в России Бьянка стала благодаря сотрудничеству с рэпером Сергеем Пархоменко (Серегой). В 2005 году он пригласил ее поработать в Москву. Ради этого певица отказалась представлять Белоруссию на Евровидении. В том же году она выпустила композицию «Лебединая», ставшую саундтреком к фильму «Бой с тенью».

Бьянка называет свой стиль «русский народный R’n’B», ключевой спецификой которого является лиризм и использование русских народных инструментов (балалайка, гармонь и другие).