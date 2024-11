Грейси Абрамс призналась, что ее удивил успех песни That's So True

Американская певица Грейси Абрамс рассказала, что не может поверить в огромный успех своего трека That's So True. На данный момент песня уже вторую неделю возглавляет сингловый чарт Великобритании, а также занимает высокие позиции в мировых топах стримингов.

Грейси Абрамс пояснила, что добавление этой песни в делюкс-издание альбома The Secret of Us (2024) не было каким-то «гениальным планом» по захвату чартов. По словам певицы, эта композиция попала в расширенную версию лонгплея просто потому, что она закончила ее писать уже после выхода оригинальной пластинки.

«Я благодарна и в то же время не верю своим глазам», — прокомментировала Грейси стремительно растущую популярность своего трека для Variety.

Второй студийный альбом Абрамс The Secret of Us увидел свет 21 июня 2024 года. В его создании приняла участие певица Тейлор Свифт, появившаяся в треке Us. Делюкс-версия лонгплея вышла спустя несколько месяцев, 18 октября.