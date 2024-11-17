Обнародованы обстоятельства смерти Левкина

Владимир Левкин скончался утром в воскресенье, 17 ноября, в реанимации Боткинской больницы. Об этом информирует РЕН ТВ.

Предварительной причиной смерти бывшего солиста группы «На-На» называют рецидив онкологического заболевания.

В начале 2000 годов Владимиру диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант перенес пересадку костного мозга, прошел курсы химиотерапии. Болезнь отступила.

Однако в 2012 году произошел рецидив. Лечение помогло – после второй пересадки костного мозга недуг ушел в длительную ремиссию.

Буквально до последних дней артист чувствовал себя достаточно хорошо, давал концерты, посещал с семьей светские мероприятия. Болезнь обрушилась неожиданно - 15 ноября музыканта госпитализировали с подозрением на пневмонию, откуда доставили в профильное отделение больницу. 17 ноября его не стало.

Владимир Левкин выступал в составе группы «На-На» с 1989 по 1998 годы. После певец строил сольную карьеру.