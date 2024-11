Майк Шинода объяснил, почему Брэд Делсон не играет на концертах Linkin Park

Брэд Дэлсон перестал выступать с Linkin Park из-за проблем с ментальным здоровьем. Об этом рассказал один из основателей рок-группы Майк Шинода. Место гитариста коллектива во время живых шоу теперь занимает Алекс Федер.

Несмотря на то что Дэлсон отказался от участия в туре, он все еще входит в состав Linkin Park. Шинода объяснил сложившуюся ситуацию во время интервью для Zach Sang Show: «Ему не нравятся гастроли и концертный стиль жизни, и поэтому он наш гитарист, но он не играет вживую. Он нашел парня по имени Алекс, потрясающего, действительно хорошего гитариста. Они отлично поладили, и Брэд выбрал Алекса для исполнения своих партий вживую».

За последнее время коллектив пережил массу серьезных изменений в составе. Место покойного вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона заняла Эмили Армстронг из Dead Sara. Также к группе присоединился барабанщик Колин Бриттен. Он заменил ударника Роба Бурдона, решившего не участвовать в воссоединении бэнда.

15 ноября Linkin Park выпустили первый альбом в обновленном составе под названием From Zero. За день до этого группа представила сингл Two Faced и клип на него.