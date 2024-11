Lil Baby анонсировал альбом WHAM (Who Hard As Me)

Хип-хоп-исполнитель Lil Baby выпустит четвертый студийник WHAM (Who Hard As Me). Лонгплей, релиз которого ожидается в 2025 году, знаменует выход артиста из «самого темного периода его жизни».

© Звук

Название новой пластинки появляется в финале полного дорогих автомобилей клипа на первый сингл 5AM, спродюсированный Wheezy и Шоном Момбергом. В треке есть строчки: «Даже моя мама спрашивает меня: "Где альбом? Мы его хотим"».

В прошлом году появилась информация, что Lil Baby работает над совместным полноформатником с рэпером Дрейком.