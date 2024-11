Вышел посмертный трек Juice WRLD с Ники Минаж All Girls Are the Same 2

Увидела свет посмертная песня рэпера Juice WRLD «All Girls Are the Same 2 (Insecure)», записанная совместно с хип-хоп-звездой Ники Минаж. Композиция стала продолжением дебютного сингла артиста, скончавшегося в 2019 году.

© Звук

В свежем треке эмо-рэп оригинала сменяется почти рок-звучанием. Минаж привносит в произведение мелодичные куски, а ближе к финалу выступает с фирменной жесткой читкой.

С момента смерти Juice WRLD вышли две его пластинки, а в конце ноября готовится третья — The Party Never Ends. По словам продюсера Lil Bibby, релиз станет последним посмертным лонгплеем музыканта.

В начале месяца стало известно, что исполнитель наряду с Эминемом, Ice Spice и Снуп Доггом появится в онлайн-игре Fortnite.