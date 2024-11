50 Cent рассказал, что его альбом The Massacre не задумывался как «сексуальный»

Рэпер 50 Cent признался, что изначально хотел сделать свой второй студийник The Massacre (2005) пластинкой о собственных несовершенствах и недостатках. В итоге релиз получил «сексуальный» уклон.

© Звук

На мероприятии United Masters SelectCon музыкант уточнил, что отдал артисту The Game песни Hate It Or Love It и This Is How We Do из своего альбома, чтобы тот выпустил свой дебютник The Documentary (2005). В итоге это поменяло смысл The Massacre.

В сентябре 50 Cent анонсировал некий телепроект с Идрисом Эльбой.