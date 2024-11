Interpol анонсировали концертный альбом Live at Third Man Records

Американский инди-рок-коллектив Interpol представит концертную пластинку, записанную в июне в пространстве Blue Room на лейбле Third Man Records в Нэшвилле. Релиз намечен на 6 декабря.

В треклист вошли восемь композиций из первых пяти лонгплеев Interpol, до El Pintor (2014) включительно. Релиз был записан одним дублем, без повторов и остановок, сообщает Consequence of Sound.

Последним на сегодняшний день студийником группы стал The Other Side of Make-Believe (2022). В августе представители барабанщика команды Сэма Фогарино сообщили, что рокеры работают над новым полноформатником на лейбле Matador Records.