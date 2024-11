My Chemical Romance анонсировали тур по Северной Америке

Группа My Chemical Romance объявила в своих социальных сетях о череде концертов в Северной Америке. Большой тур получил название «Long Live:» The Black Parade, что на русский переводится как «Да здравствует Черный парад».

Шоу пройдут с июля по сентябрь 2025 года. Билеты поступят в продажу уже 15 ноября.

К анонсу тура My Chemical Romance также выпустили видео.

До этого в соцсетях группы появился таинственный тизер. На нем был изображен городской пейзаж с падающими конфетти и перевернутыми предположительно русскими буквами «ТПК». «Если бы ты мог стать кем угодно, кем бы ты был?» — подписали пост рокеры.

My Chemical Romance распались в 2013 году. Спустя почти 10 лет после этого коллектив отправился в реюнион-тур, который завершился в марте прошлого года. Последний неожиданный сингл группы The Foundations of Decay увидел свет в 2022 году.