Ice Cube раскрыл дату релиза альбома Man Down

Одиннадцатый полноформатник музыканта станет его первым релизом за шесть лет.

Артист также показал в своих социальных сетях обложку студийника. На ней изображен чернокожий подросток, проходящий по улице мимо лежащих на земле людей.

Треклист Man Down включает 19 песен, в том числе ранее выпущенные синглы It's My Ego и Ego Maniacs. В альбом войдут фиты со Снуп Доггом, Xzibit, Бастой Раймсом и другими звездами. По словам Ice Cube, пластинка станет квинтэссенцией его творчества.

