Дэвид Гилмор опроверг связь The Dark Side of the Moon с «Волшебником страны Оз»

Экс-участник психоделик-рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор опроверг фанатскую теорию о том, что пластинка коллектива The Dark Side of the Moon (1973) была написана, чтобы идеально сочетаться с фильмом «Волшебник страны Оз» (1939).

«Ну, конечно же нет», — посмеялся исполнитель, когда его спросили о слухах на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» (2014-...).

Согласно концепции под названием Dark Side of the Rainbow («Темная сторона радуги»), если включить альбом на третьем реве льва из заставки выпустившей фильм кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, начинаются странные совпадения. Существует также подобная теория о The Dark Side of the Moon и ленте «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015).

