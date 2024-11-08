IVE и Давид Гетта представили сингл Supernova Love

Женская K-pop группа IVE выпустила песню Supernova Love, записанную совместно с французским диджеем Давидом Гетта. Композиция вышла в рамках проекта Collab от компании The Collab X.

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Мелодичный сингл содержит семпл инструментального трека покойного композитора Рюити Сакамото Merry Christmas, Mr. Lawrence из одноименного фильма 1983 года.

На песню был снят клип, в котором IVE поют в космосе на фоне мерцающих звезд. Гетта появляется в ролике сначала в виде анимационного персонажа, а затем становится голограммой.

Ранее коллектив исполнил Supernova Love на концерте в Токио.

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