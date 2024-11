Певец перерезал горло курице на концерте и выпил ее кровь в Индии

Против автора песен, композитора и музыканта Кон Вайи Сона возбуждено дело в Индии из-за его действий на сцене. Он убил курицу и после этого выпил ее кровь, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Дело завели в рамках уголовного кодекса Индии и закона о предотвращении жестокого обращения с животными. Артист является уроженцем штата Аруначал-Прадеш (северо-восток Индии), пограничного с Китаем.

© соцсети

На обнародованных кадрах видно, как певец вынес на сцену живую птицу, свернул ей голову, и, сцедив ее кровь в кружку, выпил ее. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Он произошел 27 октября. В полицию о произошедшем заявили активисты выступающей за этичное отношение к животным организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

