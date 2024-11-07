Тимур Родригез впервые прокомментировал развод с женой

Телеведущий, комик и певец Тимур Родригез признался, что не жалеет о своем решении развестись с женой после 16 лет брака, так как прислушался к себе и понял, что желал «принципиально других отношений». Об этом он заявил в интервью Лауре Джугелии, пишет Star Hit.

По словам шоумена, решение о разводе было обдуманным шагом, и он принял его «с максимальной ответственностью».

«Я о нем не просто не жалею, но, наоборот, считаю его максимально правильным, одним из самых смелых в жизни и… сложно сказать в такой ситуации прекрасным, но тем не менее. Я очень рад, что это решение было принято, как бы сейчас страшно и странно это ни звучало», - подчеркнул Тимур Родригез.

Он также рассказал, что уведомил жену о том, что им нужно расстаться, когда она была в отъезде и они «находились в разных местах». После чего решил, что имеет право начать новые отношения, о которых жена узнала только когда вернулась домой.

«Фишка в следующем, сообщив о том, что я заканчиваю отношения с ней, я уже посчитал, что имею право, так как эти отношения закончились, строить свою жизнь дальше. И я бы, конечно, был последним человеком, если бы было наоборот, но я сделал так, как считал честным и правильным», - заверил артист.

Родригез подчеркнул, что СМИ писали об его измене жене со звездой фильма «Мажор в Сочи» Катей Кабак «исключительно, чтобы хоть что-то написать», а по факту он «подошел к тому моменту, когда ему захотелось принципиально других отношений и принципиально другого существования».

Тимур Родригез сообщил о расставании с женой Анной Девочкиной в 2023 году. В браке у супругов родились двое сыновей.