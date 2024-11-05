Назван гонорар Лазарева за концерт

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с изданием «Страсти», что Сергей Лазарев зарабатывает 2 миллиона рублей за концерт.

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Дворцов отметил, что не знает подробности его райдера. Он назвал Лазарева тактичным, добрым и открытым к своим поклонникам человеком, которого очень любят.

По мнению Дворцова, Лазарев является одним из сильнейших артистов на российской эстраде. Шоумен уточнил, что у коллеги певца по группе Smash Влада Топалова гонорары снизились. Он считает, что это связано с падением популярности исполнителя из-за редких выходов в свет.

«У них разница в гонорарах, ну, может быть, от 500 тысяч до 1 млн рублей. Вот Влад сейчас менее востребован, чем Лазарев, потому что он реально появляется реже, меньше на светских мероприятиях и телевидении бывает. От этого, соответственно, тоже много что зависит», — рассказал шоумен.

В октябре Сергей Дворцов заявил, что певица Виктория Дайнеко пользуется спросом на частных мероприятиях. Он отметил, что ее гонорары составляют от 400–500 тысяч рублей. Артистка может зарабатывать до 800 тысяч рублей за мероприятие, отметил шоумен.