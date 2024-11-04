Охранник разоблачил Киркорова

Филипп Киркоров за последний год поразил публику изменениями во внешности. Поп-королю сделали липосакцию, а также сформировали кубики пресса и рельефные мышцы. А вот ягодицы и бицепсы Филипп Бедросович, по его словам, накачал в спортивном зале, пишет издание Vokrug.tv.

Александр Иванов встретился с Киркоровым на музыкальном фестивале «Новая волна» и задал ему вопрос о чудесном преображении.

«Я зашел к нему в гримерку у него были абсолютные кубики, у него были накаченные мышцы. Я говорю: „Филя, а что происходит?“. Он говорит: „Саня, в пять утра встаю и бегом. Вот Гриша Лепс 50, а я 52 км бегом. Потом штанга, потом гири, там все“. А мне охранник говорит: „Врет!“», — рассказал солист группы «Рондо» в эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

Не менее трех миллионов рублей — примерно столько, по подсчетам экспертов, Киркоров инвестировал в свою обновленную внешность.