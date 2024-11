Delain выпустили трек The Reaping и клип на него

Нидерландская симфоник-метал-группа Delain представила новый сингл под названием The Reaping. Трек станет частью грядущего мини-альбома коллектива Dance With The Devil, выход которого намечен на 8 ноября.

© Звук

Основатель группы Мартейн Вестерхольт сказал, что в новой композиции можно услышать рассуждения о том, куда движется мир.

«В музыкальном плане эту песню можно назвать типичной песней Delain, наполненной тяжелыми гитарами, а также очень узнаваемыми синтезаторными элементами 80-х», — цитирует слова музыканта издание Blabbermouth.

Dance With The Devil — это второй релиз группы с обновленным составом под руководством Вестерхольта. В 2021 году все участники коллектива, кроме его основателя, опубликовали заявления об уходе. Таким образом, Delain «вернулись к корням», вновь став сольным проектом Мартейна, как это и было во времена альбома Lucidity (2006).

Из других новостей нидерландской музыки — Мартин Гаррикс стал лучшим диджеем 2024 года по версии DJ Mag.