Экс-супругу Моргенштерна* разыскивают приставы

Дилара Зинатуллина накопила долгов перед ГИБДД и Федеральной налоговой службой. Бывшая жена рэпера гоняет на своем Mercedes-Benz и не обращает внимания на необходимость оплачивать штрафы.

Как пишет Телеграм-канал SHOT, с прошлого года накопилась задолженность на 40 тысяч рублей. Дело передано судебным приставам.

Перед налоговой инспекцией задолженность более серьезная. Девушка владеет салоном красоты «Дилара», который ей подарил бывший супруг. И она не оплатила 460 тысяч рублей ФНС. Предупреждение о том, что впереди – блокировка счетов и запрет на выезд за границу, уже направлено.

Недавно Дилара и ее нынешний бойфренд блогер Слава Бустер сообщили о том, что завели собаку.

*Признан иноагентом в РФ.