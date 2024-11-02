Охлобыстин станет дедушкой в третий раз

Актер Иван Охлобыстин собирается стать дедушкой в третий раз. Как сообщает «Пятый канал», о беременности рассказала его дочь Евдокия в социальных сетях.

Для девушки это будет уже второй ребенок. Первой у Евдокии родилась дочь Ева: в 2022 году, спустя год после свадьбы с актером Георгием Батариели. Пол второго ребенка она пока не раскрывает.

«Мне 27, невозможно в это поверить! Продолжение следует…», — написала она.

Отметим, что первого внука Антония Охлобыстину родила его старшая дочь Анфиса. Актер неоднократно заявлял, что счастлив быть многодетным отцом и дедушкой, а также признавался в любви к своей супруге Оксане. Всего у Охлобыстина три дочери и два сына — самому младшему из них в этом году исполнилось 18 лет.