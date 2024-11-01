Елена Воробей впервые прокомментировала слухи об эмиграции

Юмористка Елена Воробей гневно прокомментировала слухи об ее эмиграции. Многие россияне обсуждают новость о том, что юмористка покинула Россию и обосновалась в Италии. Артистке пришлось прокомментировала слухи об эмиграции.

В настоящее время артистка находится в Москве. Домой она вернулась еще на прошлой неделе.

«До меня доходят слухи идиотские, что якобы я осталась в Италии, где купила виллу за много миллионов евро… Всем огромный привет из Москвы, мой отпуск закончился. Бегу на репетицию», — цитирует «КП» Воробей.

Ранее «СП» писала, что певица София Ротару уже больше двух лет не появлялась на публике. Теперь певица неожиданно объявилась в Киеве. На днях Ротару решила напомнить о себе, сообщив в соцсетях, что приехала навестить могилу мужа.