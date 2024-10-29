Песни Shaman попали в школьную программу

Песни российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, включили в школьную программу в Чите. Об этом стало известно во вторник, 29 октября. Теперь его песни будут изучать в школах наряду с классической музыкой.

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Ученики седьмых и восьмых классов разбирают песню «Я русский» и исполняют ее хором во время занятий. Учителя утверждают, что так они привлекают внимание молодежи к предмету «музыка». Также в программу включены песни Олега Газманова и группы «Любэ».

— Мы изучаем историю страны, музыку, жанры. Воспитываем детей на таких композиторах, как Глинка, Чайковский и другие. Конечно, важно привлекать интерес молодого поколения. Это как мост между прошлым и настоящим, — цитирует учителя Татьяну Ларионову Telegram-канал «РЕН ТВ».

SHAMAN рассказал о своем главном конкуренте

26 октября продюсер Игорь Матвиенко рассказал о проблемах в личной жизни певца. SHAMAN, по словам продюсера, после развода погрузился в работу. Матвиенко добавил, что певец сейчас вообще не отдыхает, он гастролирует с концертами, а в свободное время пишет песни.