В США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер Пи Дидди

Ряд федеральных агентств США начал «межведомственное расследование» в тюрьме, где содержится скандальный американский рэп-исполнитель Пи Дидди (Шон Комбс). Решение властей вызвано разгулом насилия в заведении, пишет Associated Press (AP).

Журналисты уточнили, что агентства были вынуждены пойти на этот шаг на фоне растущего внимания общественности к тюрьме из-за ужасающих условий содержания, разгула насилия и многочисленных смертей.

Напомним, что Комбс в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году аналитики оценили его состояние в $1 млрд, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

Ранее сообщалось, что против рэпера Пи Дидди подали очередной гражданский иск по обвинению в изнасиловании.