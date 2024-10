Pixies представили новый альбом The Night the Zombies Came

Альтернативная рок-группа Pixies выпустила свой новый полноформатный альбом The Night the Zombies Came в преддверии праздника Хэллоуин. Всего на пластинке оказалось 13 треков.

© Звук

В процессе работы над альбомом к коллективу присоединилась новая басистка Эмма Ричардсон, ранее игравшая в группе Band of Skulls. Она заменила Паз Леншантин, которая ушла из Pixies в марте этого года.

По словам гитариста Сантьяго и барабанщика Ловеринга, Ричардсон вывела группу на новый уровень, пишет Louder.

Ранее этой осенью Pixies выпустили песню Motoroller, которая также вошла в их новый альбом.