Крид оскорбил бывшую подругу

Егор Крид грубо высказался в адрес звезды сериала «Комбинация» актрисы Анастасии Уколовой. Артистка в интервью Лауре Джугелия рассказала, что когда-то дружила с рэпером. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Меня пригласил Мариус Вайсберг попробоваться в фильме про роботов, в котором играл Егор. Как-то мы на пробах сначала не поладили, мы как-то подкалывали друг друга, что-то не пошло. Егор мне написал, и я ему ответила, что надо сначала начать. Мы начали переписываться и подружились, начали общаться», — сказала Уколова.

Потом Анастасия снялась в клипе Егора. а потом они поссорились.

«Он очень ранимый человек. На его дне рождения мне дали микрофон, и я вспомнила как раз историю, как мы с ним познакомились, как сначала ругались. Его это расстроило, он сказал: «Насть, ну зачем на дне рождения?». Я говорю: «Егор, да смешно же было, да классно». Но его это задело, расстроило и как-то мы перестали общаться».

Позднее Уколова отреагировала на клип Егора, в котором он посмеялся над своей бывшей возлюбленной Валей Карнавал.

«Мне показалось, что не очень уважительно по отношению к девчонке такое петь, и я ему тоже написала. На этой почве мы тоже с ним поругались, и он меня заблочил», — сказала Уколова.

Когда Крид увидел интервью Джугелия, то отреагировал неадекватно. Он написал оскорбительный комментарий в адрес Уколовой.

В прошлом году Крид жаловался на проблемы в личной жизни. Музыкант рассказал, что все его романы заканчиваются безуспешно.