Сафронов рассказал о новоселье

Сергей Сафронов не так давно отпраздновал новоселье. Иллюзионист переехал с женой и дочерью в пятикомнатную квартиру. Об этом он сам рассказал в шоу «Ты не поверишь!» на «НТВ».

В квартире 110 квадратных метров площади, сама она стоила 40 миллионов рублей, а на ремонт и обстановку ушло еще 15. На апартаменты оформлена ипотека, и выплачивать приходится 130 тысяч рублей ежемесячно, пишет СтарХит.

Квартира оформлена в светлых тонах, есть две ванные комнаты и гардеробные, кабинет, гостиная, детская. Панорамные окна в пол открывают вид на город.

У Сафронова в собственности есть еще одна квартира в Москве – двухкомнатная. Сергей предпочитает выплачивать ипотечный кредит, но сохранить дополнительную жилплощадь.

«Не дай бог, когда прижмет к стенке, придется отрезать от сердца. Плюс ко всему, трое детей. Вот они приедут сюда в Москву, малышка вырастет. Мне же надо будет их всех где-то как-то-то размещать», — сказал он.

За плечами иллюзиониста остался брак с продюсером Марией, с которой у него родилось двое детей: дочь Алина и сын Владимир. Они сумели сохранить дружеские отношения, несмотря на сложный развод.

После расставания Сафронов обрел семейное счастье с ассистенткой Екатериной, с которой был знаком несколько лет. Вторая супруга родила ему дочь.