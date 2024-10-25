Сати Казанова родила первого ребенка в воду при свечах

Певица Сати Казанова впервые стала матерью. Об этом она рассказала у себя в социальной сети, показав несколько сделанных после рождения ребенка снимков.

© Соцсети

У Казановой родилась дочь 23 октября. По словам певицы, она мечтала о домашних родах, однако, учитывая, что у нее была поздняя беременность, решила выбрать вариант воссоздания домашней обстановки в перинатальном центре.

«Все случилось значительно прекраснее, чем я могла пожелать. Родовый блок в минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр», — рассказала она.

Также Казанова отметила, что во время родов муж — итальянский фотограф Стефано Тиоццо — находился с ней.

На фотографиях, которые певица прикрепила к посту, можно увидеть ванну, заполненную водой и украшенную свечами и лепестками красных роз. Согласно словам Казановой, именно в ней и проходили ее роды.

Напомним, что певица не могла забеременеть семь лет. О том, что этой ей наконец удалось стало известно в июне 2024 года, когда Казанова уже находилась на приличном сроке.