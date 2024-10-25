Музыкант Рудольф Страусов раскритиковал современных рэперов

Рудольф Страусов заявил, что рэперы сегодня «не хотят найти свой звук».

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По мнению хип-хоп-артиста, многие из них подражают музыке западных исполнителей.

В большом интервью Звук Медиа Рудольф (настоящее имя — Александр Иваненко) заметил, что порой музыканты просто «берут западный текст, переводят его на русский и закидывают на чужой бит». Подобным, по словам рэпера, занимаются 99% исполнителей.

«У нас на своих землях много всего интересного, что пропускается мимо ушей», — отметил Страусов.

Сам он более всего вдохновляется людьми и их энергией. В предстоящем альбоме фрешмен хотел бы использовать народные мотивы, например вокал бабушек, запевающих во время застолий.

В апреле Иваненко представил полноформатник «САША». На фитах в нем можно услышать Хаски и певицу приду во сне.